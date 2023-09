Ucraina | i danni della guerra | almeno 400 scuole distrutte

'Non ho cambiato idea, da marzo dello scorso anno, quando è partita l'invasione criminale di Putin aidell', ho capito che non avremmo potuto sostenere, anche militarmente, quel popolo ...... provocando ingentie seminando il panico a Marrakech, meta turistica, e in diverse altre ...di ulteriori quantità di gas algerino in sostituzione del gas russo dopo l'invasione della. A ...Abolizione del Superbonus 110%, secondo Meloni la più grande truffa aidello Stato. Vale la ...tanto che si può tranquillamente parlare di tassazione occultata per finanziare la guerra in,...

Ucraina, governatore Odessa: un morto a Izmail e diversi danni Agenzia ANSA

Nella dichiarazione, "in relazione alla guerra in Ucraina", si dice dunque che "in linea con la Carta delle Nazioni Unite, tutti gli Stati devono astenersi ...Antonio Padellaro e Wanda Marra hanno intervistato la segretaria del Partito Democratico nel corso della Festa de Il Fatto Quotidiano. Tra i ...