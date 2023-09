Ucraina | console russo a Sala | Milano dà spazio ai nazifascisti Azov | Vaticano | Non riceviamo né investiamo denaro della Russia

Lo scrive ilgenerale russo a Milano, Dmitry Shtodin, in una lettera via social al sindaco ...esprimendo "profondo sdegno" per la decisione del Comune "di dare spazio all'unità militare...09 set 18:22russo a Sala: "Milano dà spazio ai nazifascisti Azov" Secondo ilgenerale russo a Milano, Dmitry Shtodin, la metropoli italiana 'offre il palco per esibirsi ...Azov, ...Sembra che la futuramonterà un display lcd per non aumentare troppo il costo finale, ... la sfida delle regole, i rischi: i nostri approfondimenti Un anno di guerra in: gli ...

Polemiche mostra Mariupol, console Ucraina 'effetto propaganda ... Adnkronos

Il console generale della Russia a Milano, Dmitry Shtodin, ha scritto una lettera al sindaco Giuseppe Sala, esprimendo il suo sdegno ...Sul tema interviene anche il console generale dell'Ucraina a Milano, Andrii Kartysh. «Le recenti polemiche legate alla mostra "Eyes of Mariupol" dimostrano ancora una volta quanto influente sia la ...