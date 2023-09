Tutti in campo per Mary | dal nostro cuore non te ne andrai mai Video- Foto

(Di sabato 9 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti(Servizi raccolti e realizzati da Simona De Cunzo e Antonio Tedeschi) “A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore neldi qualcun altro. Siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare. Solo restando l’uno accanto all’altro. Camminerò. A un passo da te”. Le note della canzone “Supereoi” suonano nelsportivo di Manocalzati accompagnate da un gruppo di bambini che emozionati cantano dinanzi a Giuseppe Cutillo e Rosa Picariello, abbraccati e con le lacrime che non smettono di scorrere sui loro volti, con lo sguardo rivolto in sù a cercare tra le nuvole la loro amata figlia, Mariantonietta. E poi volano in cielo palloncini bianchi e, proprio in quel momento, in una sorta di segno ...

Questo vale pergli atleti, che devono essere valutati nel loro percorso sia a livello tecnico che per l'atteggiamento in. Poi ci sono le scelte personali, delle quali ognuno si assume la ...In: primo tempo brutto e molte imprecisioni Primo tempo brutto, con poco ritmo , Capuozzo, ... Anche per restare davanti aa punteggio pieno. Incredibile ma vero, un regalo del calendario, ...Almeno sulda gioco, la stagione calcistica della Juventus è iniziata. Magari non nel migliore dei modi, ... il più grave dei reati che pendono sulla testa dei dirigenti bianconeri (, nel ...

Gruppo Selex: parte il progetto Tutti in campo per promuovere lo sport Gdoweek

CIAMPINO - Grande successo al campo sportivo di via Cagliari per la manifestazione 'Lo sport per tutti', organizzata da alcune associazioni che si occupano di sociale e disabilità: Rid, Fida, l'assoc ..."Noi tifiamo chiaramente per l'Italia. Abbiamo tutte le potenzialità per fare bene dal punto di vista tecnico. Si tratta adesso di ...