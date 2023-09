Truffa a una coppia di anziani | la Polizia recupera in A1 i preziosi sottratti a Siena

(Di sabato 9 settembre 2023) Recuparati diversi gioielli in oro per un valore stimato di oltre 10 mila euro oltre a 13.500 euro in contanti

Recuparati diversi gioielli in oro per un valore stimato di oltre 10 mila euro oltre a 13.500 euro in contantiIeri, in Autostrada del sole, la Polizia di Stato di Arezzo ha recuperato diversi gioielli in oro (per un valore stimato di oltre 10.000 ) oltre a 13.500 in contanti, frutto dicoppia di 75enni, moglie e marito, avvenuta solo poche ore prima a Siena. Gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Battifolle hanno fermatoFiat 500x diretta a sud, ...... il conto da pagare per il superbonus edilizio è di 109 miliardi , concrescita che continua ... bisognerebbe agire sul superbonus, considerato dalla premier Giorgia Meloni la più grandeai ...

Truffa a una coppia di anziani, la Polizia recupera in A1 i preziosi ... LA NAZIONE

Le truffe telefoniche sono un fenomeno in crescita, ma una nuova tendenza ha recentemente allarmato gli esperti di sicurezza: l'uso dell'intelligenza artificial ...Faruk Fatih Ozer , fondatore di una delle maggiori piattaforme di scambio di criptovalute in Turchia, "Thodex" , è stato condannato assieme ai suoi due ...