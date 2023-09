Trento | parcheggia male la macchina e un concittadino si vendica così | Sembra vernice | ma non lo è

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 9 settembre 2023) Perfino nella civilissima, ogni giorno, decine di automobilistino. Qualcuno la lascia in sosta vietata, altri occupano lo stesso posto per ore e ore senza averne il diritto. Inevitabilmente, prima o poi, qualche cittadino infastidito si. Se consideriamo il rapporto tra auto immatricolate ogni 1.000 persone, l'Italia è al terzo posto nella classifica europea e nella top 10 mondiale. Nel Vecchio Continente fanno meglio (o peggio, a seconda dei punti di vista) di noi solo Lussemburgo e Polonia. La media italiana è di 650, con le dovute distinzioni: a livello regionale ci sono alcuni territori che non arrivano a 600 e al contempo altri sono addirittura sopra i 1.000. Un esempio è la Valle d'Aosta, dove il numero è oggettivamente spaventoso: 1.787. Subito dietro ci sono le due province del ...