Transizione 4 0 | finanziamenti agevolati per PMI al Sud

(Di sabato 9 settembre 2023) Caserta. Dal 18 ottobre 2023 è aperto lo sportello per richiedere iper le PMI al Sud previsti dalla misura “Investimenti sostenibili 4.0”. Le micro, piccole e medie imprese delle Regioni Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna potranno presentare domanda per le agevolazioni pari fino al 75% delle spese ammissibili per investimenti green. Si tratta di agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da imprese conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerenti con il piano4.0. La misura, che potrà interessare tante imprese casertane, finanzia investimenti in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall’Unione Europea; favorire ladell’impresa ...