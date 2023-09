Tragedia all’Ikea in Italia | il malore è stato fatale

Leggi su tvzap

(Di sabato 9 settembre 2023): un uomo di 57 anni è morto mentre svolgeva la sua attività di vigilante. Le cause sarebbero da attribuire ad un infarto fulminante. A peggiorare la situazione è la risposta del mobilificio in quanto non avrebbe nessuna intenzione di spostare l’orario di apertura per permettere ai colleghi del defunto, di partecipare al suo funerale. In merito sono intervenuti anche i sindacati che, tramite una nota stampa hanno reso pubblica la vicenda. Leggi anche: Catastrofico terremoto di magnitudo 6,8: centinaia le vittime Leggi anche: Superenalotto, centrato un 5 record: chi è il fortunato e quanto è il suo valore Le parole dei sindacati Un vigilante dell’Ikea di Baronissi, a Salerno, è morto per un infarto fulminante. Il 57enne Pasquale Maddaloni, svolgeva il suo lavoro da oltre 10 anni in quel punto vendita e la sua prematura ...