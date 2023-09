Traffico Roma del 09-09-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione sulla carreggiata esterna del raccordo anulare per incendio e fumo chiusa la complanare in prossimità dell’uscita di via della Pisana code a partire da via di Casal Lumbroso raccomandiamo la massima prudenza nella guida la visibilità ridotta sulle due carreggiate ripercussioni inevitabili anche interna con code tra l’uscitaFiumicino a via della Pisana stessa situazione su via della Pisana forti rallentamenti tra via della Tenuta La Pisana il raccordo nei due sensi di marcia per lavori sempre in esterna code tra Salaria e Cassia resta chiusa da questa mattina e fino a cessate esigenze via Aurelia in prossimità di via Innocenzo XIII per lavori urgenti sulle condotte d’acqua il divieto per i camion superiore 35 quintali con deviazioni per le linee bus di zona possibili disagi al ...