Traffico Roma del 09-09-2023 ore 13 | 30

(Di sabato 9 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per lavori sulla carreggiata esterna del raccordo tra le uscite di via salari e Cassia code a tratti perintenso sulla carreggiata interna tra Prenestina e doppia brevi code persulla tangenziale est tra via Salaria & via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficato con code anche il tratto tra la galleria Giovanni XXIII il Policlinico Gemellirallentato per un incidente sulla via Anagnina all’altezza dell’incrocio con via di Casal Morena nelle due direzioni in programma per le 15:03 da una cerimonia in Piazza Venezia termine previsto per le 17 possibili ripercussioni suldi zona prevista invece per le 16 una manifestazione con corteo che da via Tiburtina altezza ...