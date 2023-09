Traffico Roma del 09-09-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda sulla carreggiata esterna del raccordo tra le uscite di via Salaria e Katia segnalato un incidente all’altezza dello svincolo di via Flaminia e lavori con riduzione di carreggiata tra l’uscita per l’ospedale Sant’Andrea e la via Cassia code perintenso sulla carreggiata interna tra Prenestina e da Appia ed ancora se tra Laurentina e Pontina trafficata la tangenziale est con code tra via Salaria & via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico al Quarticciolo un incidente in via Manfredonia rallenta ilall’altezza dell’incrocio con via Molfetta intenso ilsulla via Pontina con rallentamenti tra il raccordo e Castel di Decima verso Pomezia in corso lavori di potatura sul lungotevere riduzione di ...