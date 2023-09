Traffico Roma del 09-09-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per lavori sulla carreggiata esterna del raccordo tra Cassia bis e Cassia è aperto sempre in carreggiata esterna e l’altezza dell’area di servizio Pisana segnalato in precedenza chiusa per un incidente ilora scorre regolarmente proseguono Intanto i lavori sulla via Tiburtina con riduzione di carreggiata alla chiesa di via del Tecnopolo in direzione di Tivoli possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggiorin programma per le 15:30 di oggi una cerimonia in Piazza Venezia con deposizione di una corona di alloro all’altare della Patria termine previsto per le 17 possibili ripercussioni suldi zona maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito ...