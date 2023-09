Traffico Roma del 09-09-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per incidente sulla carreggiata esterna del raccordo all’altezza dell’area di servizio Pisanadeviato in area servizioin coda per un incidente anche sulla via Cassia all’altezza di via della Storta In entrambe le direzioni circolazione nel complesso scorrevole sulla restante rete viaria della capita uno sguardo al trasporto pubblico servizio ferroviario rallentato sulla lineaVelletri tra Pavona e Ciampino per un inconveniente tecnico a un passaggio a livello rallentamenti fino a 60 minuti maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione e la cura della c e della polizia locale di ...