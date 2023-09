Traffico Roma del 09-09-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto chiuso per incidente entrato della carreggiata esterna del raccordo all’altezza dell’area di servizio Pisanadeviato in area di servizio lievi rallentamenti perintenso sulla diramazioneSud in entrata atra Torrenova e il raccordo proseguono i lavori sulla via Tiburtina con riduzione di carreggiata all’altezza di via del Tecnopolo in direzione Tivoli possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggiormaggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...