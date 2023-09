Tra gli eventi | Festival internazionale del documentario Visioni dal mondo ; MITO Settembre musica ; Il Canto Delle Sirene Festival Internazionale di Capri ; Pordenonelegge 2023 ; Pietro Rosa Il Richiamo delle Cinque Terre e Festivalfilosofia

(Di sabato 9 settembre 2023) Il cinema della realtà è al centro del palinsesto deldeldalche per l’edizioneinvita il pubblico ad “ascoltare con gli occhi”. I Rolling Stones fanno impazzire San Siro: tutto lo stadio canta i loro brani leggendari X ...

Un'accelerazione continua Uno dei loro modelli mostra che, nelle condizioni attuali, questo potrebbe accadere non prima di un periodo compresoi 300 e i 500 anni, e, secondoscienziati, l'..."Sono ragazzi, lasciamoli fare",hanno sentito direi corridoi di Montecitorio. Ma, al netto dei retroscena, la tensione nel quartier generale di Schlein è palpabile. La soglia psicologica è ...Temi essenziali, una scrittura prettamente autobiografica e la ricerca di un'esuberanza sincerastrobo e bassi: dopo il successo mondiale conxx, quanto è cambiato, quindi, di Romy: "Ora c'è ...

Calciomercato chiuso, tutte le 'stelle' tra gli svincolati: da De Gea a Jovetic, da Hazard al Papu Gomez Il Riformista

Denso il calendario – diviso tra Milano e Torino-, numerosissimi gli ospiti, in particolare le orchestre, come la Royal Philharmonic Orchestra, la Filarmonica di Torino, la Tallinn Chamber Orchestra, ...Pochi minuti prima del match l’amministrazione comunale ha omaggiato i team e il vicepresidente biancorosso Albino Massaccesi con delle targhe ricordo tra gli applausi di 1000 spettatori. Lube in ...