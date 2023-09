Doppiettain casa, Ferrari in difficoltà Tre LMDh hanno occupato le posizioni successive, con le Porsche Penske dei francesi Estre e Mackowiecki terza e quarta separate tra loro di appena tre ......di normalità - fanno sapere USB e Rete Inside - una triste consuetudine di cui la politica... Piazza Scaravilli, ore 11.30 - 15.00; giovedì 7 settembre davanti alla, Via Persicetana ...... una triste consuetudine di cui la politicasolo atto senza fare nulla. La strage di ... Piazza Scaravilli, ore 11.30 " 15.00; giovedì 7 settembre davanti alla, Via Persicetana Vecchia 10, ...

Toyota si prende la pole a Fuji, Ferrari indietro Autosprint.it

La Toyota vola in pole nella gara di casa mettendo entrambe le sue Hypercar in prima fila: qualifiche difficili invece per le Rosse ...Per la prima volta il modello più grande della Casa giapponese adotta le ruote alte e offre equipaggiamenti di lusso estremo. Stile vicino a quello della Rolls Royce Cullinan e motore ibrido plug-in d ...