Torna a volare sul Velino un' aquila reale

(Di sabato 9 settembre 2023) L'- Un giovane dia spiccare il volo nella riserva del Monte. Si è involato, infatti, un piccolo di, dopo alcuni anni di assenza di questo straordinario evento; l'uovo si è schiuso il 14 giugno dopo un periodo di cova effettuato a turno da entrambi i genitori e durato circa 45 giorni, mentre l'involo è stato registrato intorno ai primi mesi di agosto. La coppia diche nidifica in questo sito non faceva registrare una così bella notizia dal 2019, confermando in questo modo l'inequivocabile idoneità ambientale della riserva, dovuta sia all'habitat ottimale, che presenta paesaggi ancora integri, sia all'idoneità del sito, legata all'elevata presenza del cibo necessario alla sopravvivenza di questa ...

