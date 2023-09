Tiktoker apre scatola ancora sigillata di sigarette prodotte nel 1945 | ecco che odore e aspetto hanno

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 9 settembre 2023) Lesono in circolazione da svariati decenni. Unha trovato una confezionedi 'bionde', apparentementenel. Come sarà il loroe il loro, dopo quasi ottant'anni trascorsi chiuse in un contenitore? Sebbene oggi sianoin circolazione e vengano acquistate da milioni di persone in tutto il mondo, il secolo d'oro per leè stato il ventesimo. La loro invenzione risale al XIX secolo, ma sono diventate di largo utilizzo in quello successivo. Altrettanto vero che nel corso degli annisubito notevoli cambiamenti e modifiche, sia per quanto riguarda la loro composizione che la percezione sociale. Nel periodo a cavallo tra la ...