Tibene in tanti. Ci vediamo Altrove, Domenico". Lo scrive il fondatore del M5S Beppe Grillo . "Non è possibile riassumere in poche righe la profonda umanità, la raffinatezza ...Anche molti tifosi mi chiamano così e quindi, da appassionato di musica,ricreare la copertina di un album. Non volevo fare un casco retrò e, quindi, ho messo la pagina di Spotify con ...in rosa calciatori che hannofortemente sposare il nostro progetto. Partire in ritiro con diversi giocatori nuovi è certamente importante, perché si lavora in un contesto che ti ...

"Ti abbiamo voluto bene in tanti", l'addio di Beppe Grillo a De Masi L'Identità

Dai 5 stelle al Pd fino al ministro Adolfo Urso. Cordoglio nel mondo politico per la morte di Domenico De Masi. Il sociologo del lavoro, direttore della Scuola di cittadinanza del Fatto Quotidiano, si ...