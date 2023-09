The Nun 2 | la spiegazione del finale dell’horror diretto da Michael Chaves

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 9 settembre 2023) Un demone apparentemente invincibile sotto forma di suora ed il potere spirituale delle reliquie. Questi due elementi sembrano essere alla base del percorso horror intrapreso prima con The Nun – La vocazione del male ed ora con The Nun 2. Questo vuol dire, dunque, che l’aspetto religioso ed esoterico è al centro della narrazione. Ad evidenziarlo, inoltre, sono anche le ambientazioni incentrate tutte su luoghi dedicati al culto o diretti da ordini religiosi. Non è un caso, infatti, che per il secondo scontro tra suor Irene e il demone Valak sia stata scelto un ex convento trasformato in collegio femminile. Una virata ben precisa che, dopo la prima apparizione del demone all’interno di una casa nel secondo capitolo della saga di The Conjuring, ha contribuito a strutturare uno stile ed un fine proprio. Stabilito questo e il forte legame del sequel con il primo capitolo, quali sono i ...