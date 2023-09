Terremoto | Tajani “Italiani vadano in aeroporto a Casablanca o Rabat”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Circa 200sono presenti nell'area colpita dalin Marocco, ma non ci risultano nè morti, nè feriti”. Lo ha detto a Rai News il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio. “Siamo in contatto con la nostra ambasciata a, con il console die con quello onorario a Marrakech” ha aggiunto. “Ai nostri connazionali diciamo di non andare all'di Marrakech, che è intasato. Lì ci sarà un funzionario a dare indicazioni. Consigliamo di andare in altri aeroporti del Marocco, perchè dagli altri scali gli aerei partono e si può cercare di tornare in Italia. Noi seguiamo minuto per minuto la situazione. Il messaggio che mandiamo alle famiglie che hanno parenti in Marocco è che tutto è sotto controllo da parte delle autorità ...