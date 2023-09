Terremoto oggi Cosenza | scossa magnitudo 2 9

(Di sabato 9 settembre 2023) Messaggi sui social dopo il sisma avvertito dalla popolazionestasera in Calabria. Laalle 23.15, è stata avvertita in maniera chiara a. Secondo l’Ingv il sisma è stato di2.9 con epicentro a Parenti. Nella stessa zona, nella serata di venerdì 8 settembre, è stata registrata unadi2.4. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Messaggi sui social dopo il sisma avvertito dalla popolazionestasera in Calabria. La scossa,alle 23.15, è stata avvertita in maniera chiara a Cosenza. Secondo l'Ingv il sisma è stato di magnitudo 2.9 con epicentro a Parenti.Nella sera di venerdì 8 settembre la terra ha tremato violentemente. La scossa, di magnitudo 7, è durata circa 30 secondi ed è stata sentita lungo tutta la dorsale dell'Atlante. Epicentro a 16 km dal ...Ma, con la sismologia moderna, e l'esperienza a livello mondiale, siamo molto più attenti di ...spessisimo potrebbe capitare una nuova scossa almeno della stessa magnitudo dopo un grande

Maremoti, tsunami, terremoti, alluvioni, dighe che crollano e altri eventi poco piacevoli. Per difendersi da essi, la Protezione civile allerterà in tempo reale i citadini attraverso i telefonini con ...Si sta già muovendo la macchina della solidarietà per aiutare le migliaia di persone sfollate a causa del terremoto in Marocco. Nella serata del 9 settembre è partito il primo camion di aiuti ...