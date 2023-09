Terremoto Marocco | Tajani | “500 italiani nel Paese | nessuna vittima”

(Di sabato 9 settembre 2023) Il ministro degli Esteri e vicepremier: "Non ci sono né feriti né morti" Dopo il terribileche ha colpito il, “abbiamo accertato attraverso la nostra ambasciata, il nostro consolato a Casablanca, il consolato a Marrakech, l’Unità di crisi e il ministero degli Esteri che glisono 500. Duecento erano quelli registrati, poi ce ne sono altri 180 non registrati e 200 che sono un gruppo di persone che facevano una riunione aziendale”. Lo ha detto Antonio, ministro degli Esteri, vicepremier e segretario di Forza Italia, al Tg4 ribadendo che “non ci sono né feriti né morti”. Decretati intanto tre giorni di lutto nazionale neldopo la scossa che ha provocato oltre mille vittime. Lo ha reso noto il Palazzo Reale con un comunicato in cui si specifica che le bandiere ...

Il forteche ha colpito ildurante la notte ha ucciso più di 1.300 persone e ne ha ferite almeno altre 1.800, molte delle quali in modo grave. Lo ha riferito in serata il ministero degli ...Sono fra i 500 italiani bloccati nelcolpito da una magnitudo 6.8 nella notte dell'8 settembre. Ancora impauriti, stanno bene.Anche papa Francesco, ha 'appreso con dolore delche violentemente ha colpito il', esprimendo 'la sua comunione nella preghiera di fronte a questo disastro naturale'. 'Triste per ...

Rabat. Un forte terremoto ha scosso il Marocco, causando centinaia di vittime. Il disastro naturale ha causato gravi danni in alcune parti del paese ..."Estremamente addolorato per la perdita di vite umane a causa del terremoto in Marocco". Prima di accogliere i leader al G20 di New Delhi, il primo ministro indiano Narendra Modi con un tweet ha ...