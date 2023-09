Terremoto Marocco | sisma di magnitudo 7 vicino Marrakesh | oltre 800 morti

(Di sabato 9 settembre 2023) Rabat, 9 set. (Adnkronos/Dpa) - Devastantedi7 oggi in. Almeno 820 ie 672 i feriti secondo le ultime news della tv di stato Al Aoula. Tra i feriti, molte persone versano in gravi condizioni. Il, ha riferito l'Us Geological survey, ha avuto luogo alle 23.11 locali di venerdì 8 settembre ed è stato di6.8 della scala Richter. L'epicentro è stato localizzato 70 chilometri a sudovest di, ad una profondità di 18.5 chilometri. Secondo il Centro nazionale per la ricerca scientifica e tecnica (Cnrst) di Rabat laè stata di grado 7 sulla scala Richter. A seguire, il Centro Sismologico Euro-mediterraneo ha localizzato altri 10 eventi, il più forte ha avuto4.8. Si ...

MARRAKECH " La terra ha tremato per venti secondi. Abbastanza per rovesciare una città, una regione, e trasformarla in un inferno mai visto, mai vissuto da nessuno qui. La mattina dopo alla Medina c'è ...... interpellato dall'Adnkronos: "In corso sequenza sismica, non possiamo sapere se vi saranno altri eventi importanti" Ilin"è stato il più potente registrato in quell'area da quando ...L'Italia pronta a mandare aiuti per la ricerca dei dispersi e per il sostegno alla popolazione. Il sisma che ha colpito il, con epicentro Immediato il telegramma del Papa che prega per le vittime, i feriti e i familiari che hanno perso i loro cari e ch eincoraggia le istituzioni e i volontari a fare di tutto per ...

Devastante terremoto in Marocco: magnitudo 6.8. Oltre 800 le vittime, e almeno 670 i feriti - Il momento esatto in cui la terra comincia a tremare a Marrakech ripreso dalle telecamere a circuito chiuso - Il momento esatto in cui la terra comincia a tremare a Marra RaiNews

Il terremoto in Marocco “è stato il più potente registrato in quell’area da quando si studiano i fenomeni sismici, anche se va ricordato che l’evento in Turchia, di un grado superiore (magnitudo 7,8, ...A poche ore dal devastante terremoto che ha colpito la provincia di Marrakech, anche dall’Italia si sono mobilitati i soccorsi, in denaro e anche sul campo dove è presente la Caritas e i volontari di ...