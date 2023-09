Terremoto Marocco | sisma di magnitudo 7 vicino Marrakesh | oltre 800 morti

(Di sabato 9 settembre 2023) Rabat, 9 set. - Devastantedi7 oggi in. Almeno 820 ie 672 i feriti secondo le ultime news della tv di stato Al Aoula. Tra i feriti, molte persone versano in gravi ...

"Siamo tutti devastati dal terribilein. La Francia è pronta ad aiutare nei soccorsi", ha scritto il presidente francese Emmanuel Macron. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,...Le Acli esprimono 'profondo dolore e cordoglio per le vittime, i feriti e gli sfollati colpiti daldi questa notte ine assicurano le loro preghiere per tutti coloro che stanno vivendo questa tragedia'. In particolare, il Patronato Acli, presente con una propria sede nel Paese, '...Ilin"è stato il più potente registrato in quell'area da quando si studiano i fenomeni sismici, anche se va ricordato che l'evento in Turchia, di un grado superiore (magnitudo 7,8, ndr)...

Devastante terremoto in Marocco: magnitudo 6.8. Oltre 800 le vittime, e almeno 670 i feriti - Il momento esatto in cui la terra comincia a tremare a Marrakech ripreso dalle telecamere a circuito chiuso - Il momento esatto in cui la terra comincia a tremare a Marra RaiNews

Il Marocco è ancora in schock dopo il violento terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito la Nazione. La Nazionale di calcio avrebbe dovuto giocare la partita di qualificazione alla prossima Coppa ...La Conferenza episcopale italiana esprime “Solidarietà alla popolazione del Marocco, colpita nella notte da un violento terremoto”.