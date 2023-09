Terremoto Marocco | l' hotel di Cristiano Ronaldo diventa un rifugio

Una famiglia di turisti italiani bloccata sui monti dopo una frana, sono in contatto con l'ambasciata E' salito a 1.037 il numero dei morti del forteche ha colpito il. Lo riporta ...'L'improvviso e devastantein, che ha già fatto centinaia di vittime e di feriti, ha profondamente turbato la vita di uomini e donne, famiglie delche vivono in Italia'. Lo scrive Migrantes, in una ...ROMA - Ilsta vivendo ore drammatiche dopo ildi magnitudo 6,8 della scala Richter che ha devastato la zona a 70 km dalla capitale Marrakech tra la serata di venerdì e la mattina di sabato 9 ...

Devastante terremoto in Marocco: magnitudo 6.8. Circa 1000 le vittime e almeno 1200 i feriti - Alle 16.45 circa l'arrivo a Malpensa di un volo da Casablanca con gli italiani scampati al terremoto - Alle 16.45 circa l'arrivo a Malpensa di un volo da Casablanca co RaiNews

Sono ore di forte apprensione in Marocco, luogo che vive una situazione drammatica dopo il terremoto di magnitudo 6,8 della scala Ritcher che ha colpito il Paese nella giornata di venerdì 8 settembre.San Benedetto dei Marsi – La scorsa notte, in Marocco, una violenta scossa di terremoto, seguita da uno sciame sismico importante, ha devastato un’ampia zona del Paese a sud di Marrakech. Il terremoto ...