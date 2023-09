Terremoto Marocco | l’esperto | “Nessuna correlazione con sismi in Italia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 9 settembre 2023) Il geologo Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), interpellato dall'Adnkronos: "In corso sequenzaca, non possiamo sapere se vi saranno altri eventi importanti" Ilin“è stato il più potente registrato in quell’area da quando si studiano i fenomenici, anche se va ricordato che l’evento in Turchia, di un grado superiore (magnitudo 7,8, ndr), è stato 32 volte più energetico”. Il geologo Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), interpellato dall’Adnkronos, traccia un quadro dellacità in rapporto agli aspetti geologici dell’area dove stanotte è stata registrata la devastante scossa di magnitudo 6,8 provocando finora oltre 800 morti nella regione di Marrakech. “Quella è una zona ...