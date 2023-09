terremoto Marocco i racconti

- - > Una casa sbriciolata dalla forza deltra Amizmiz e Ouirgane, in Maroco - Reuters . Il violentoche ha colpito nella notte ilnon ha nulla a che vedere con le scosse registrate il 7 settembre nel Napoletano, con uno sciame sismico che ha raggiunto nel suo picco la magnitudo 3.8,...I precedenti terremoti Anche se non è considerato un Paese ad alto rischio sismico, non è la prima volta che ilè colpito dal: il 24 febbrario 2004 un sisma di magnitudo 6,3 Richter ...Una forte scossa di, di magnitudo 7 della scala Richter, ha colpito la regione di Marrakech, in, provocando centinaia di morti e di feriti e danni ingenti. Il bilancio ancora provvisorio e destinato ad ...

Devastante terremoto in Marocco: magnitudo 6.8. Circa 1000 le vittime e almeno 1200 i feriti - Alle 16.45 circa l'arrivo a Malpensa di un volo da Casablanca con gli italiani scampati al terremoto - Alle 16.45 circa l'arrivo a Malpensa di un volo da Casablanca co RaiNews

Immagini e testimonianze hanno offerto il punto della drammatica situazione, che ha colpito, in particolare, i quartieri più poveri delle località coinvolte dalle scosse di terremoto. Tutti noi ci str ...MARRAKECH (MAROCCO) - Marocco sotto shock per il terremoto di magnitudo 6.8 avvenuto dieci minuti dopo le 23 di ieri (8 settembre) a una profondità di 10 km, a circa 70 chilometri da Marrakech, che ha ...