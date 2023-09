Terremoto Marocco | Doglioni Ingv al TG La7 | ' evento raro | ma forte come in Irpinia'

(Di sabato 9 settembre 2023) Ildel 9 settembre inè une del tutto slegato dai terremoti che ci sono stati in Italia nelle ultime ore, nei Campi Flegrei e al largo di Ancona . A spiegarlo al TG LA7 è Carlo, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. "Ilinè stato generato dal movimento relativo in atto da milioni di anni tra la parte ...

"Il terremoto in Marocco è stato generato dal movimento relativo in atto da milioni di anni tra la parte settentrionale e meridionale dell'Africa - spiega - Questo movimento compressivo relativo tra ..." Lo ha detto l'ambasciatore del Marocco in Italia, Youssef Balla, citato da Rainews 24, dopo il devastante terremoto che ha colpito il suo paese. "In questa prima fase stiamo cercando di gestire ..." La scossa: Un terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito il Marocco nella notte tra venerdì e sabato, provocando almeno 800 morti e 2.000 feriti. La scossa è stata avvertita in tutta la regione di Marrakech - Safi, dove ...

Devastante terremoto in Marocco: magnitudo 6.8. Oltre 1000 le vittime e almeno 1200 i feriti - Il momento esatto in cui la terra comincia a tremare a Marrakech ripreso dalle telecamere a circuito chiuso

Il terremoto in Marocco è stato generato dallo stesso meccanismo che ha portato alla formazione della catena dell'Atlante, la grande catena montuosa che separa il deserto del ...Un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito la regione di Marrakesh-Safi in Marocco. Il terremoto ha avuto un epicentro situato a 71,8 km a ...