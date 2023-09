Terremoto Marocco | dal protagonista di My name is Adil | Risvegliato il ricordo del sisma di Agadir con 10mila morti

(Di sabato 9 settembre 2023) ' Quanto alla mia famiglia , ai miei genitori, ai miei zii, - aggiunge a Tgcom24 - purtroppo non so nulla: vivono a circa 200 chilometri da lì e attraverso il tam tam mi è arrivata solo la notizia ...

"Sono vicino alper il tragicoche ha seminato morte e distruzione. L'Italia è pronta ad aiutare, anche per le fasi di soccorso, le autorità marocchine in questi momenti difficili.L'epicentro a 70km da MarrakeshIldi magnitudo 7 che si è verificato nella serata di ieri inha un bilancio drammatico: ci sono italiani tra le vittime È quello che si chiedono in molti. A rispondere al quesito ci ...

Devastante terremoto in Marocco: magnitudo 6.8. Le vittime sono almeno 820, oltre 670 i feriti - Sale a 820 il bilancio delle vittime - Sale a 820 il bilancio delle vittime RaiNews

Sono almeno 632 le persone morte nel devastante sisma di magnitudo 7 della scala Richter che ha colpito il Marocco. Lo ha riferito il ...Il terremoto di magnitudo 6,8 in Marocco è avvenuto lungo la catena montuosa dell'Atlante, con un movimento di compressione generato dalla spinta della placca africana verso quella europea. "E' un ...