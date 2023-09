Terremoto in Marocco | turista italiana | Bloccati sul passo montano

(Di sabato 9 settembre 2023) "La scorsa notte, verso le 23.30 credo, c'e' stata una scossa fortissima". Lo racconta una, in vacanza inassieme al marito e al figlio. La famiglia alloggiava in un hotel - ...

"La scorsa notte, verso le 23.30 credo, c'e' stata una scossa fortissima". Lo racconta una turista italiana, in vacanza inassieme al marito e al figlio. La famiglia alloggiava in un hotel - ristorante sul passo Tizi n'test, sulle montagne dell'Atlante, ed e' stata sorpresa dal sisma. "Adesso siamo bloccati perche'...La mappa delin09 Settembre 2023È il racconto di Nicolò, 30enne di Bitonto (Bari) a Marrakech durante il devastante. 'Mi trovo qui per un viaggio e ieri sera, alle 23.30 circa, la terra - aggiunge - ha cominciato a ...

Terremoto di magnitudo 7 in Marocco: oltre 820 morti e più di 600 feriti TGCOM

Terremoto in Marocco, le impressionati immagini della scossa di magnitudo 6.8: le vittime sono oltre 800, ma il bilancio è destinato a crescere.Ahmed è un ragazzo originario di Casablanca che da oltre vent'anni vive a Cagliari. La sua testimonianza porta in Sardegna l'eco del devastante terremoto che nella notte ha colpito il Marocco. Una ...