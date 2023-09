Terremoto in Marocco | Tajani | Duecento italiani in zona

(Di sabato 9 settembre 2023) "Il sisma è avvenuto nelladi Marrakesh. Sono circa 200 gliche erano al momento della scossa in quella parte del. Al momento non abbiamo notizie diferiti". A fornire le prima informazioni sulla presenza di connazionali neldevastato dalè il...

"Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi a Nuova Delhi per il Vertice G20, ha appreso con dolore il tragico bilancio del devastanteche ha colpito il". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.E' aumentato a 632 morti e 329 feriti il bilancio delche ha colpito il: lo ha reso noto il ministero dell'Interno del Paese. Secondo il nuovo bilancio ufficiale diffuso dal ministero, tra i feriti 51 sono in gravi condizioni.L'aggiornamento del ministro degli Esteri sul sisma che ha colpito la zona di Marrakesh Ilche ha colpito oggi il"è avvenuto nella zona di Marrakesh. Sono circa 200 gli italiani che erano al momento della scossa in quella parte del Paese . Al momento non abbiamo notizie ...

(Adnkronos) – Il terremoto che ha colpito oggi il Marocco “è avvenuto nella zona di Marrakesh. Sono circa 200 gli italiani che erano al momento della scossa in quella parte del Paese. Al momento non a ...Il terremoto di magnitudo 6.8 in Marocco è avvenuto lungo la catena montuosa dell’Atlante, con un movimento di compressione generato dalla spinta della placca africana verso quella europea. “E’ un ...