Terremoto in Marocco | scossa di magnitudo 7 | quasi 300 morti

- - > ANSA . Notte di paura e devastazione indove un forte, 6.8 nella scala Richter, ha scosso l'intero paese, con echi anche nelle nazioni confinanti, la Mauritania, l'Algeria, Gibilterra e perfino in Portogallo. Le prime ...Una forte scossa di- magnitudo 7 della scala Richter - ha colpito la regione di Marrakech, in, provocando 296 morti e oltre 150 feriti. Il primo bilancio e' stato fatto dal ministro dell'Interno ...A Marrakech la gente e' rimasta a dormire in strada dopo la forte scossa di- magnitudo 7 della scala Richter - che ha colpito la regione di Marrakech, in, provocando 296 morti e oltre 150 feriti. Il primo bilancio e' stato fatto dal ministro dell'Interno ...

Terremoto in Marocco, scossa di magnitudo 7.0. Ministero Interno: più di 600 morti e oltre 329 feriti. Meloni… la Repubblica

Una forte scossa di terremoto - magnitudo 7 della scala Richter - ha colpito la regione di Marrakech, in Marocco, provocando 296 morti e oltre ...Rabat, 9 set. (Adnkronos/Dpa) – Devastante terremoto in Marocco oggi 9 settembre 2023. Almeno 632 i morti e i 329 i feriti stando al ministero dell’Interno di Rabat citato dall’emittente Al Aoula. Tra ...