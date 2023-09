Terremoto in Marocco | scattano le evacuazioni a Marrakech

... interpellato dall'Adnkronos: "In corso sequenza sismica, non possiamo sapere se vi saranno altri eventi importanti" Ilin"è stato il più potente registrato in quell'area da quando ...'Appreso con dolore del sisma che ha violentemente colpito il', il Papa - in un telegramma di cordoglio inviato a suo nome dal cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin - esprime la sua 'comunione orante di fronte a questa catastrofe naturale'. '......hanno lasciato le loro case tra le macerie degli edifici crollati a causa della forte scossa di- magnitudo 7 della scala Richter - che ha colpito la regione di Marrakech, in, ...

Devastante terremoto in Marocco: magnitudo 6.8. Oltre 800 le vittime, e almeno 670 i feriti - Il momento esatto in cui la terra comincia a tremare a Marrakech ripreso dalle telecamere a circuito chiuso

Il terremoto in Marocco “è stato il più potente registrato in quell’area da quando si studiano i fenomeni sismici, anche se va ricordato che l’evento in Turchia, di un grado superiore (magnitudo 7,8, ...A poche ore dal devastante terremoto che ha colpito la provincia di Marrakech, anche dall’Italia si sono mobilitati i soccorsi, in denaro e anche sul campo dove è presente la Caritas e i volontari di ...