Terremoto in Marocco | parte da Milano il primo camion di aiuti umanitari

Il ministro degli Esteri e vicepremier: "Non ci sono né feriti né morti" Dopo il terribileche ha colpito il, "abbiamo accertato attraverso la nostra ambasciata, il nostro consolato a Casablanca, il consolato a Marrakech, l'Unità di crisi e il ministero degli Esteri che ...La notizia del giorno riguarda il terribileche ha colpito ildurante la notte scorsa. Centinaia di morti accertati fino ad ora, ma il bilancio è destinato a peggiorare. Segui tutti ...09 set 19:57 Croce Rossa: l'emergenza inpotrebbe durare anni La risposta alche ha colpito ilpotrebbe richiedere 'mesi, se non anni'. Lo ha detto in una nota Hossam ...

Devastante terremoto in Marocco: magnitudo 6.8. Circa 1000 le vittime e almeno 1200 i feriti - Tajani: 500 gli italiani, nessuna vittima - Tajani: 500 gli italiani, nessuna vittima RaiNews

Primi italiani rientrati oggi a Roma dal Marocco dopo la violenta scossa di terremoto che la notte scorsa ha colpito la regione di Marrakech.La Ligue 1 ha annunciato che nel prossimo turno del campionato si terrà un minuto di silenzio, per omaggiare le vittime del Terremoto in Marocco ...