Terremoto in Marocco | oltre mille morti L’Ue | «Forniremo tutta l’assistenza necessaria»

(Di sabato 9 settembre 2023) Sale a 1.037 il numero deidel sisma che ha colpito il. Lo riporta la tv marocchina citata da Sky News. I feriti sono 1.204, 721 dei quali in gravi condizioni. Ilsi è fatto sentire soprattutto nella zona dell’Atlante e nella città di Marrakesh, venendo però percepito in tutto il Paese e in diversi stati vicini. Si tratta del sisma più forte che abbia mai colpito il Paese nordafricano. Una scossa didi magnitudo 6,8 ha iniziato a scuotere il terreno alle 23.11 di venerdì 8 settembre. I sismografi hanno individuato l’epicentro ai piedi della catena montuosa dell’Atlante nella provincia di Al Haouz, nella cittadina di Ighil, a 70 chilometri dal capoluogo. L’ipocentro è stato localizzato a 18,5 chilometri di profondità. Le vittime sono soprattutto nelle province di Al Haouz, Marrakech, ...

I precedenti terremoti Anche se non è considerato un Paese ad alto rischio sismico, non è la prima volta che ilè colpito dal: il 24 febbrario 2004 un sisma di magnitudo 6,3 Richter ..."Ilinlegato alla formazione dell'Atlante. E' entrato in azione lo stesso meccanismo che ha generato la catena montuosa". Cosi' Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di ...Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg2 a proposito delin. Ingv, si è compressa la catena dell'Atlante Ildi magnitudo 6,8 inè avvenuto lungo ...

Devastante terremoto in Marocco: magnitudo 6.8. Circa 1000 le vittime e almeno 1200 i feriti - Alle 16.45 circa l'arrivo a Malpensa di un volo da Casablanca con gli italiani scampati al terremoto - Alle 16.45 circa l'arrivo a Malpensa di un volo da Casablanca co RaiNews

'Il terremoto in Marocco legato alla formazione dell'Atlante. E' entrato in azione lo stesso meccanismo che ha generato la catena montuosa'.Il violento terremoto che ha colpito nella notte il Marocco non ha nulla a che vedere con le scosse registrate il 7 settembre nel Napoletano, con uno sciame sismico che ha raggiunto nel suo picco la ...