Terremoto in Marocco | oltre mille morti Croce Rossa | «L’emergenza potrebbe durare anni»

(Di sabato 9 settembre 2023) Isono almeno 1.037. Questo il numero delle vittime del sisma che ha colpito il. Lo riporta la tv marocchina citata da Sky News. I feriti sono 1.204, 721 dei quali in gravi condizioni. Ilsi è fatto sentire soprattutto nella zona dell’Atlante e nella città di Marrakesh, venendo però percepito in tutto il Paese e in diversi stati vicini. Si tratta del sisma più forte che abbia mai colpito il Paese nordafricano. Una scossa didi magnitudo 6,8 ha iniziato a scuotere il terreno alle 23.11 di venerdì 8 settembre. I sismografi hanno individuato l’epicentro ai piedi della catena montuosa dell’Atlante nella provincia di Al Haouz, nella cittadina di Ighil, a 70 chilometri dal capoluogo. L’ipocentro è stato localizzato a 18,5 chilometri di profondità. Le vittime sono soprattutto nelle province ...