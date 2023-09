Terremoto in Marocco | l’Italia pronta ad aiutare Tajani | 200 nostri connazionali presenti nel Paese | ma nessuno risulta ferito

"Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi a Nuova Delhi per il Vertice G20, ha appreso con dolore il tragico bilancio del devastanteche ha colpito il". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.E' aumentato a 632 morti e 329 feriti il bilancio delche ha colpito il: lo ha reso noto il ministero dell'Interno del Paese. Secondo il nuovo bilancio ufficiale diffuso dal ministero, tra i feriti 51 sono in gravi condizioni.Ilche ha colpito oggi il"è avvenuto nella zona di Marrakesh. Sono circa 200 gli italiani che erano al momento della scossa in quella parte del Paese. Al momento non abbiamo notizie di ...

Una potente scossa di terremoto di magnitudo 7.0 sulla scala Richter ha colpito la regione di Marrakech, in Marocco, causando una devastazione senza precedenti. Il bilancio delle vittime è tragico, ...Il terremoto è il più grande registrato nella storia moderna del Marocco, avendo superato nelle stime il terremoto di Meknes del 1755, con magnitudo compresa tra il 6,5 e il 7,0. Si è verificato a una ...