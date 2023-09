Terremoto in Marocco | l’Ingv | “Si è compressa la catena montuosa dell’Atlante | la placca africana spinge verso quella europea”

L'aggiornamento del ministro degli Esteri sul sisma che ha colpito la zona di Marrakesh Ilche ha colpito oggi il"è avvenuto nella zona di Marrakesh. Sono circa 200 gli italiani che erano al momento della scossa in quella parte del Paese . Al momento non abbiamo notizie ...Le immagini mostrano persone che si precipitano nelle strade e ispezionano le macerie degli edifici crollati a Marrakech dopo che un potenteha scosso ilcausando più di 600 morti e centinaia di feriti...edificio crolla a pochi minuti dalle prime scosse di. Le urla concitate, poi la fuga tra la polvere dei presenti. E' uno dei tanti video che raccontano il dramma che sta vivendo il...

Terremoto di magnitudo 7 in Marocco: oltre 600 morti e più di 300 feriti TGCOM

(Adnkronos) – Il terremoto che ha colpito oggi il Marocco “è avvenuto nella zona di Marrakesh. Sono circa 200 gli italiani che erano al momento della scossa in quella parte del Paese. Al momento non a ...Il terremoto di magnitudo 6.8 in Marocco è avvenuto lungo la catena montuosa dell’Atlante, con un movimento di compressione generato dalla spinta della placca africana verso quella europea. “E’ un ...