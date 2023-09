Terremoto in Marocco | la solidarietà di Zaia

Leggi su lopinionista

(Di sabato 9 settembre 2023) ???DI MAGNITUDO 7 IN: OLTRE 600 MORTI E 300 FERITI?? Esprimo la mia vicinanza al #per il terribileche ha seminato morte e distruzione ieri notte nella provincia di Al-Haouz. La Farnesina, con l’ambasciata d’Italia ine il Consolato generale d’Italia a Casablanca, monitorano la situazione e sono in contatto con le autorità locali per fornire tutti gli aiuti possibili. In attesa di ulteriori sviluppi, rivolgiamo una preghiera alle persone coinvolte da questa tragedia e alle loro famiglie. #Lucaufficiale #veneto #regioneveneto L'articolo L'Opinionista.