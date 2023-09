Terremoto in Marocco | la mattina dopo | vicoli ricoperti di macerie

(Di sabato 9 settembre 2023) A poco più di 12 ore dal violentoche nella notte ha devastato il, il paese e in particolare la regione di Marrakech fanno la conta dei danni. Tantissimi gli edifici distrutti dal sisma e in alcuni quartieri lericoprono completamente le strade. Il bilancio delle vittime della scossa è salito inta a 820, mentre sono più di 600 le persone ferite.

"La mia struttura si è salvata, ma c'è grande paura". La signora, da dieci anni, gestisce un Bed and Breakfast a MarrakechI precedenti terremoti Anche se non è considerato un Paese ad alto rischio sismico, non è la prima volta che ilè colpito dal: il 24 febbrario 2004 un sisma di magnitudo 6,3 Richter ...Alcuni rappresentati e imprenditori: "Immagini terribili, soprattutto dei piccoli paesi alla periferia di Marrakech"

Devastante terremoto in Marocco: magnitudo 6.8. Oltre 1000 le vittime e almeno 1200 i feriti - Il momento esatto in cui la terra comincia a tremare a Marrakech ripreso dalle telecamere a circuito chiuso - Il momento esatto in cui la terra comincia a tremare a Mar RaiNews

Le persone ispezionano i danni nel villaggio montuoso di Moulay Brahim, nella provincia di Al-Haouz, l'epicentro del terremoto piu' mortale ...Citando fonti mediche, il sito di notizie Médias24 ha segnalato un "afflusso massiccio" di feriti negli ospedali di Marrakech. Oltre a Marrakech, lo shock è stato avvertito anche a Rabat, Casablanca, ...