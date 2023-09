Terremoto in Marocco | Ingv | si è compressa la catena dell' Atlante

Nella serata di ieri, venerdì 8 settembre 2023, una forte scossa didi magnitudo 7 , ha colpito il. Tra i tanti video che circolano sul web, ce n'è uno che mostra il panico che si è generato negli abitanti nel momento in cui hanno sentito la terra ..."Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi a Nuova Delhi per il Vertice G20, ha appreso con dolore il tragico bilancio del devastanteche ha colpito il". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.E' aumentato a 632 morti e 329 feriti il bilancio delche ha colpito il: lo ha reso noto il ministero dell'Interno del Paese. Secondo il nuovo bilancio ufficiale diffuso dal ministero, tra i feriti 51 sono in gravi condizioni.

Le immagini video della terribile tragedia che è avvenuta in Marocco: il terremoto di questa notte ha devastato il Paese ...Un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito la regione di Marrakesh-Safi in Marocco. Il terremoto ha avuto un epicentro situato a 71,8 km ...