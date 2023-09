Terremoto in Marocco Il momento della scossa | il panico | la paura | i crolli | video

(Di sabato 9 settembre 2023) Ecco ilterribiledidi magnitudo 7.0 che ha colpito il. In questogirato dalle telecamere di sicurezza di un negozio a Rabat la, il caos, iltra la gente ed il crollo di parti di un edificio

devastante in. Stando alle prime informazioni arrivate dall'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a 72 chilometri a sudest della ...Sono 296 le vittime delche ha colpito venerdì sera il. I feriti sono 156. Il bilancio del sisma è stato comunicato dal Ministro dell'Interno. Il conto si aggiorna di minuto in minuto, man mano che arrivano ...AGI - Notte di paura e devastazione indove un forte, 6.8 nella scala Richter , ha scosso l'intero paese, con echi anche nelle nazioni confinanti, la Mauritania, l'Algeria, Gibilterra e perfino in Portogallo. Il primo ...

Terremoto in Marocco di magnitudo 6.8. Il bilancio provvisorio è di 300 morti Corriere della Sera

AGI - Notte di paura e devastazione in Marocco dove un forte terremoto, 6.8 nella scala Richter, ha scosso l'intero paese, con echi anche nelle nazioni confinanti, la Mauritania, l'Algeria, Gibilterra ...Fortissima scossa di terremoto in Marocco: la scossa di magnitudo 7 della scala Richter ha devastato la regione di Marrakech. I sismografi hanno ...