Terremoto in Marocco | i video dai social fanno paura

AGI/Vista - "Desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze per gli effetti delin, segnalato di recente. Prego affinché tutti i feriti si riprendano al più presto. In questo momento difficile, il mondo intero, l'intera comunità internazionale sta dalla parte ...I precedenti terremoti Anche se non è considerato un Paese ad alto rischio sismico, non è la prima volta che ilè colpito dal: il 24 febbrario 2004 un sisma di magnitudo 6,3 Richter ...: aumenta bilancio delle vittime ., in dubbio anche l'amichevole con il Burkina Faso . Qualificazioni Coppa d'Africa,- Liberia verso il rinvio. Nella serata di oggi, ...

Devastante terremoto in Marocco: magnitudo 6.8. Le vittime sono almeno 632, oltre 300 i feriti - Aggiornamento del 09 Settembre delle ore 10:17 - Aggiornamento del 09 Settembre delle ore 10:17 RaiNews

Il terremoto di magnitudo 6,8 in Marocco è avvenuto lungo la catena montuosa dell'Atlante, con un movimento di compressione generato dalla spinta della placca africana verso quella europea. "E' un ...Le notizie sul terremoto in Marocco, in diretta. Epicentro del sisma a circa 70 chilometri da Marrakech, compressa la catena montuosa dell'Atlante ...