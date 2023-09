Terremoto in Marocco devastante | Marrakesh in ginocchio | oltre mille vittime

Mentre ile' stato colpito e messo in ginocchio dalpiu' mortale degli ultimi decenni, che ha ucciso almeno 820 persone, David Rothery, professore di geoscienze planetarie presso la Open ...... in memoria delle vittime della tragedia accaduta ina causa del. I pensieri del calcio europeo vanno alla popolazione marocchina in questi tempi difficili'.I precedenti terremoti Anche se non è considerato un Paese ad alto rischio sismico, non è la prima volta che ilè colpito dal: il 24 febbrario 2004 un sisma di magnitudo 6,3 Richter ...

Devastante terremoto in Marocco: magnitudo 6.8. Circa 1000 le vittime e almeno 1200 i feriti - A Marrakech la storica moschea Koutoubia del XII secolo trema ma rimane in piedi - A Marrakech la storica moschea Koutoubia del XII secolo trema ma rimane in pi RaiNews

ROMA - Il Marocco sta vivendo ore drammatiche dopo il terremoto di magnitudo 6,8 della scala Richter che ha devastato la zona a 70 km dalla capitale Marrakech tra la serata di venerdì e la mattina di ..."La Uefa osserverà un momento di silenzio in tutte le prossime partite delle competizioni per squadre nazionali e per club da domani e ...