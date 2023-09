Terremoto in Marocco devastante | avvenuto lungo la catena dell’Atlante

Undi magnitudo 6,8 ha colpito il, senza che al momento si abbiano notizie di vittime né danni: lo ha reso noto l'Istituto di Geofisica Marocchino. L'epicentro era localizzato 72 ..., ilpiù forte della storia del Paese Ilche ha colpito ilquesta notte è il più forte mai registrato nel Paese. Una scossa di magnitudo 6.8 che ha iniziato a ...in, nel 1960 un sisma provocò 15 mila vittime I monti, che separano il deserto del Sahara dall'oceano Atlantico, sono stati lo scenario di un altrodi magnitudo 5.8, ...

Devastante terremoto in Marocco: magnitudo 6.8. Le vittime sono almeno 632, oltre 300 i feriti - Aggiornamento del 09 Settembre delle ore 10:17 - Aggiornamento del 09 Settembre delle ore 10:17 RaiNews

Tragedia in Marocco: terremoto di magnitudo 7.0 fa oltre 600 vittime e dei feriti in continuo aggiornamento. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.0 della scala Richter ha colpito la regione di ...Gaeta, 9 set. (Adnkronos) – La seconda giornata di Azzurra Libertà, la festa di Forza Italia Giovani in corso di svolgimento a Gaeta, si è aperta con la commemorazione delle vittime del terremoto in ...