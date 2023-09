Terremoto in Marocco | danni nel villaggio di Moulay Brahim | epicentro del sisma

Leggi Anche, dal protagonista di 'My name is Adil': 'Risvegliato il ricordo del sisma di Agadir con 10mila morti' Leggi Anche Sisma, paura tra gli italiani: 'Tremava tutto, ...'Siamo tutti devastati dal terribilein. La Francia è pronta ad aiutare nei soccorsi', ha scritto il presidente francese Emmanuel Macron. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,...La scossa, di magnitudo 7, alle 23.11 di venerdì 8 settembre: durata circa 30 secondi, è stata sentita lungo tutta la dorsale dell'Atlante. Epicentro a 16 km dal villaggio Tata N'Yaaqoub, nel ...

Devastante terremoto in Marocco: magnitudo 6.8. Oltre 1000 le vittime e almeno 1200 i feriti - Il momento esatto in cui la terra comincia a tremare a Marrakech ripreso dalle telecamere a circuito chiuso - Il momento esatto in cui la terra comincia a tremare a Mar RaiNews

Un terremoto devastante ha colpito il Marocco, causando il crollo di parti delle mura nella medina di Marrakech, patrimonio dell'Unesco. Il minareto di una piccola moschea vicino al "Café de France" ...Marocco-LIberia, ultima gara di qualificazione alla Coppa d'Africa in programma oggi, è stata rinviata in seguito al tragico terremoto che ha ...