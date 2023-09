Terremoto di magnitudo 7 in Marocco | si temono oltre 300 morti La scossa è durata 30 secondi In ginocchio la regione di Marrakech

Crolli, panico e tanti morti. Effetti devastanti in Marocco per la forte scossa didi6.8 registrata alle 22.45 con epicentro a circa 70 chilometri da Marrakech, a una profondità di 10 chilometri. Sui social sono apparse pressoché in tempo reale le immagini del ...Forte scossa diin Marocco. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato unadel 6.8 e una profondità di 10 chilometri. Le prime rilevazioni hanno localizzato l'epicentro a 78 ...È durata oltre 30 secondi la terribile scossa diche ha colpito il Marocco alle 23.11 di ieri sera. Una scossa di7.0 capace di distruggere migliaia di edifici in gran parte del paese. Al momento il bilancio drammatico racconta ...

(Adnkronos) - E' di almeno 296 morti il bilancio di un devastante terremoto in Marocco oggi 9 settembre 2023, secondo il ministero dell'Interno di Rabat. Il sisma, secondo l'Us Geological survey, è ...Il Centro regionale trasfusionale di Marrakesh ha lanciato un appello urgente per le donazioni di sangue a sostegno delle vittime del terremoto ...