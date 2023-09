Terremoto di magnitudo 7 in Marocco | quasi 300 vittime

(Di sabato 9 settembre 2023) Nella notte tra venerdì e sabato c’è stato un fortein, che ha causato la morte di centinaia di persone: le autorità marocchine hanno detto che finora sono stati registrati 296 morti e più di 150 feriti. Ilè avvenuto alle 23:11 locali (dopo la mezzanotte in Italia) e ha avuto unadi 6.8. L’epicentro è stato localizzato a circa 70 chilometri da Marrakech, con ipocentro a una profondità di 10 chilometri, a valle della catena montuosa dell’Atlante. A Marrakech, che è una delle più importanti città del paese, sono crollati diversi edifici storici e il minareto della moschea nella famosa piazza Jamaa el-Fna. I danni maggiori sono stati rilevati nelle località montane intorno all’epicentro, che sono anche quelle dove i soccorritori stanno facendo più fatica ad arrivare. Si ...

Una forte scossa di7 della scala Richter - ha colpito la regione di Marrakech, in Marocco, provocando 296 morti e oltre 150 feriti . Il primo bilancio è stato fatto dal ministro dell'Interno ...Gravissima scossa didi6,8 della scala Richter in Marocco, con epicentro a 70 chilometri a sudovest di Marrakech , ad una profondità di 18.5 chilometri. Le scosse sono state sentite principalmente ...Una forte scossa di7 della scala Richter - ha colpito la regione di Marrakech, in Marocco, provocando almeno 296 morti e oltre 150 feriti. Il primo bilancio è stato fatto dal ministro dell'Interno ...

Mattina del 9 Settembre 2023, un terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito la pittoresca città di Marrakech, nel cuore del Marocco. Questo evento sismico ha ...MARRAKESH - Lorenzo, ticinese si trova a Marrakesh in Marocco, teatro nella notte di un terremoto devastante - magnitudo 6.8 - che è costato la vita a oltre 300 persone. Le due scosse dopo la ...