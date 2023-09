Terremoto di magnitudo 7 in Marocco | quasi 300 morti e oltre 150 feriti

Il 24 febbraio 2004 undi6,3 gradi della scala Richter aveva scosso la provincia di Al Hoceima, 400 km a nord - est di Rabat, uccidendo 628 persone e provocando ingenti danni ...La scossa è stata sentita lungo tutta la dorsale dell'Atlante, a Merzouga, una delle porte del deserto, Taroudant, Essaouira e Agadir e dall'altro versante della catena montuosa a Casablanca, fino a ...7.00 Sisma in Marocco,300 morti e 150 feriti Forte scossa di, di7 della scala Richter,nella regione marocchina di Marrakech. Oltre 300 i morti,150 i feriti,ma il bilancio è ancora provvisorio. Con epicentro a sudovest di Marrakech, il sisma ...

Gli ultimi eventi sismici stanno alimentando timori e paure. Sebbene l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dia risposte immediate su quanto avviene nella caldera dei Campi Flegrei ...Due sere fa il sisma di 3.8 di magnitudo, ritenuto da Ingv e Osservatorio Vesuviano la più forte scossa degli ultimi 39 anni. Palazzi che hanno scricchiolato. Migliaia in strada per la paura. Chi è ...