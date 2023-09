Terremoto di magnitudo 7 in Marocco | oltre mille morti e più di 1 200 feriti | Tajani | 500 gli italiani nel Paese | stanno tutti bene

09 set 18:10anche in Indonesia Undi6.0 è stato registrato sull'isola di Sulawesi, in Indonesia. Il sisma è stato avvertito alle 22:43 locali (le 16:43 in Italia) ...Ildi6,8, il più forte che abbia mai colpito il Marocco, ha provocato 1.037 morti e 1.204 feriti, ha dichiarato il ministero degli Interni nei dati provvisori più recenti. Più ...Molte le zone colpite daldi6.8 che ha sconvolto il Marocco provocando vittime e ...

La Ligue 1 ha annunciato che nel prossimo turno del campionato si terrà un minuto di silenzio, per omaggiare le vittime del Terremoto in Marocco ...(LaPresse) Le immagini dai social del potentissimo terremoto che ha colpito il Marocco nella notte: una scossa di magnitudo 7.0 localizzata nella regione di Marrakech. Nel video si vede un ...